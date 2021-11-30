المواصلات: إعادة تشغيل الخط الجوي بين ليبيا ومالطا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:55 صباحا
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل سفير جمهورية مالطا (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الإثنين، التوصل إلى اتفاق على إعادة تشغيل الخط الجوي بين ليبيا ومالطا قريبا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بسفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا، وقنصل مالطا براين زارا، بحضور وكيل ديوان وزارة المواصلات والنقل البحري المهندس وسام الإدريسي، ورئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف محمد بكار.

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وأفاد بيان نشرته وزارة المواصلات على صفحتها في «فيسبوك»، بأن اللقاء ناقش بعض المعوقات والعراقيل التي تسببت في توقف حركة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، حيث أكد الوزير الشهوبي توصله لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بهذا الخصوص، وسوف تتم إعادة تشغيل الخط الجوي بين البلدين قريبا.

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