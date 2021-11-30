«تاتنفت» الروسية تستكمل حفر بئر بحوض غدامس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن شركة «تاتنفت» الروسية سوف تستكمل حفر بئر بحوض غدامس.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة «تاتنفت» الروسية بليبيا ألبرت سافولين، ونائبه ناجي معتوق، ومدير الاستكشاف بالشركة تيمور فيلزوف، بحضور المستشار بإدارة الاستثمار بالمؤسسة ضو زهمول.
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وأعلن مدير عام الشركة، خلال الاجتماع، عن استكمال حفر بئر (B2_4) في القطعة 4/82 بحوض غدامس، كما استعرض نشاط الشركة في ليبيا خلال المدة الماضية، وذلك وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».
وبحث الاجتماع بعض الأمور اللوجستية التي تساعد الشركة في إنجاز عملها بكفاءة عالية، إضافة إلى بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين المؤسسة والشركة، وفق البيان.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ستعمل لإزاحة كل الصعوبات التي تعيق عمل الشركة.