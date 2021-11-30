«تاتنفت» الروسية تستكمل حفر بئر بحوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:23 صباحا
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع ممثلي شركة «تاتنفت» الروسية بليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن شركة «تاتنفت» الروسية سوف تستكمل حفر بئر بحوض غدامس.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة «تاتنفت» الروسية بليبيا ألبرت سافولين، ونائبه ناجي معتوق، ومدير الاستكشاف بالشركة تيمور فيلزوف، بحضور المستشار بإدارة الاستثمار بالمؤسسة ضو زهمول.

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وأعلن مدير عام الشركة، خلال الاجتماع، عن استكمال حفر بئر (B2_4) في القطعة 4/82 بحوض غدامس، كما استعرض نشاط الشركة في ليبيا خلال المدة الماضية، وذلك وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

وبحث الاجتماع بعض الأمور اللوجستية التي تساعد الشركة في إنجاز عملها بكفاءة عالية، إضافة إلى بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين المؤسسة والشركة، وفق البيان.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ستعمل لإزاحة كل الصعوبات التي تعيق عمل الشركة.

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع ممثلي شركة «تاتنفت» الروسية بليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع ممثلي شركة «تاتنفت» الروسية بليبيا (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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