تحرير طفلين من قبضة عصابة ابتزت ذويهما لدفع فدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:16 مساء
صورة للخاطفين نشرتها صفحة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس على «فيسبوك».

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، اليوم الإثنين، تحرير إثنين من الأطفال القصَّر من إحدى الجنسيات العربية، كان الخاطفون يطالبون ذويهما بفدية مالية مقابل إطلاقهما.

ووفق منشور لصفحة الجهاز على «فيسبوك» فقد بلغ أهالي المخطوفين عن الحادثة عن طريق صفحة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي.

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وبعدها قام أعضاء التحري بجمع المعلومات والقبض على الجناة وإطلاق الطفلين، وإحالة الخاطفين إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام. لكنها لم تذكر جنسية الطفلين المحررين أو مكان الخطف.

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