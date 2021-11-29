4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد كورونا لبعض الفئات

تطعيم أحد الأشخاص ضد «كورونا». (مركز مكافحة الأمراض)

قرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) لثلاث فئات، ضمن تعليمان جديدة بشأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك في خطاب موجه من مدير عام المركز إلى المديرين التنفيذيين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك استكمالاً لتعليمات صدرت أمس الأحد بشأن المتحور «أوميكرون» الذي بدأ الانتشار في بعض دول العالم.

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ونصت التوجيهات على إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) من لقاح سينوفارم أو فايزر في حال مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لثلاث فئات هم: «جميع العاملين بالقطاع الصحي، والفئات العمرية من 50 سنة فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة بغض النظر عن العمر».

ووجّه المركز بإعطاء جرعتين من لقاح سينوفارم لمن تلقى جرعة أولى من لقاح سينوفاك في حال مرور ستة أشهر أو أكثر لمن تلقى الجرعة الأولى، وفق بيان نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

كما قرر المركز إعطاء النساء الحوامل جرعتين من لقاح فايزر الفاصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وإعطاء جرعة واحدة من لقاح سينوفارم كجرعة ثانية لمن تلقى لقاح سينوفاك في مدة أقل من ستة أشهر.

وأمس الأحد، قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن اللقاح المتوفر حاليًا هو «سينوفارم» الصيني، وهو الأفضل حاليًا بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون».

وأكد سميو أن سُبل الوقاية من «أوميكرون» هي ذاتها، وتشمل التباعد والتزام سُبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.