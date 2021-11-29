الكوني: استمرار كوبيش كمبعوث أممي خلال الفترة القادمة سيدعم جهود حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 06:11 مساء
لقاء الكوني وكوبيش في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن استمرار المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة القادمة «سيدعم جهود حل الأزمة الليبية»، مشيدا بجهود البعثة في دعم العملية السياسية وجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني وكوبيش، صباح اليوم الإثنين، في طرابلس والذي خصص لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن الليبي، وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإحاطة المبعوث الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكد الكوني للمبعوث الأممي المستقيل خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، والعمل على تذليل الصعاب أمام المترشحين للانتخابات، حتى تسير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، يضمن حقوق الجميع.

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وعبر الكوني عن امتنانه لقرار الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين للانتخابات القادمة في ليبيا، معتبراً أن ذلك «يضاعف من فرص نجاح هذا الاستحقاق الوطني التاريخي». 

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع دول الجوار الليبي، في التنسيق لإنجاح هذا الملف.

من جهته، وضع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، الكوني في صورة إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، التي أكد فيها على دعم الدول الأعضاء في المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. 

وأكد كوبيش دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات في موعدها، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في عبور المرحلة الانتقالية، نحو السلام والاستقرار الدائم، وترحيبه بعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ الانسحاب التدريجي والمتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بناءً على خطة العمل التي اعتمدتها سابقاً.

لقاء الكوني وكوبيش في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني وكوبيش في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني وكوبيش في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني وكوبيش في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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