وزير التعليم: نحتاج إلى 170 مدرسة بديلة لـ«مدارس الصفيح»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 03:10 مساء
اجتماع مديري وزارة التربية والتعليم مع الوزير وبوجناح، 29 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، إن هناك حاجة إلى 170 مدرسة بديلة لـ«مدارس الصفيح»، والمدارس المتضررة في مناطق جنوب طرابلس «عين زارة، والعزيزية، والسواني، وتاجوراء»، وفي بني وليد ومصراتة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، بحضور وكلاء الوزارة، وعدد من مديري المصالح والهيئات والإدارات والمكاتب، حسب بيان «التعليم» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد المقريف اهتمامه بملف صيانة المدارس كونه «الحل الجذري» للاكتظاظ الطلابي في عدد من المؤسسات التعليمية، التي باتت غير قادرة على استيعاب الطلاب.

وتناول جهود الوزارة في إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني، مُشيدًا بما بذلته لجنة الخبراء المشكلة بالخصوص، وشدد على أن التعليم الإلكتروني هو أساس العملية التعليمية اليوم.

وأضاف المقريف أن الوزارة بصدد إيفاد 120 معلم حاسب آلي لتلقي تدريبات في تونس ومصر، ضمن دورات تأهيل تتكفل بها الدولتان، دون أي نفقات على الدولة الليبية.

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