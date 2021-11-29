111 مرشحا للبرلمان في سرت والجفرة والسدرة

شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

أعلن رئيس قسم المرشحين بالدائرة الانتخابية الخامسة، سالم البوسيفي، تقدم 111 مواطنًا ومواطنة بأوراق الترشح في الانتخابات البرلمانية بالدائرة، التي تشمل سرت والجفرة والسدرة.

وتضم الدائرة 101 ألف ناخب وناخبة، ومخصص لها أربعة مقاعد أحدها للنساء.

ويشترط في المرشح للبرلمان «أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له بذلك، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة».

كما يُطلب منه أن يُزكَّى من 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويُشترط في التزكية أن تكون موقّعة ممن صدرت عنه، ومصدقًا عليها من محرر عقود معتمد، بالإضافة إلى إيداع 500 دينار في حساب المفوضية غير قابلة للرد، تؤول إلى الخزانة العامة، أو يُقدَّم صك مصدق باسم المفوضية.