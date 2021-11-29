«الدفاع عن النفس».. تدريبات تركية لأمن السواحل الليبي

من الدورة التدريبية في مجال «الدفاع عن النفس» لعدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل في تركيا، 29 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوطنية، اليوم الإثنين، انطلاق دورة تدريبية في تركيا لعدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل.

وحسب وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتلقى المستهدفون في دورة مجال «الدفاع عن النفس» عددًا من التدريبات العملية والنظرية بإشراف خبراء تدريب، لرفع كفاءتهم في مجال العمل الأمني.

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ومنذ وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى السلطة في مارس الماضي، تعززت أواصر التعاون الأمني مع الجانب التركي.

ففي الرابع من نوفمبر الماضي، بحث رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور، مع وفد من قوات الدرك التركية برئاسة ‏الجنرال جنكيز يلدزد تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيرتها التركية، وذلك خلال زيارة للوفد إلى طرابلس.

من الدورة التدريبية في مجال «الدفاع عن النفس» لعدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل في تركيا، 29 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

من الدورة التدريبية في مجال «الدفاع عن النفس» لعدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل في تركيا، 29 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

من الدورة التدريبية في مجال «الدفاع عن النفس» لعدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل في تركيا، 29 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)