وزيرة الداخلية الإيطالية: من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، إن «إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدَّد 24 من ديسمبر، يبدو لي صعبًا، لكن إجراءها في يناير سيكون أمرًا جيدًا لليبيا».

جاءت تصريحات لامورجيزي أثناء مشاركتها في «حفل التفاؤل 2021» الذي نظّمته جريدة «إيل فوليو» في مدينة فلورنسا، وفق ما ذكرت وكالة (نوفا) للأنباء.

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موقف لامورجيني جاء بعد نحو يومين من تأكيدات وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو على أهمية «ضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل» وعلى «أولوية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد».

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بالعاصمة الإيطالية روما على هامش توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ما يُعرف بـ«معاهدة كويرينالي».