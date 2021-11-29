«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 01:18 مساء

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية اليوم على ساحلي شحات ودرنة، وشمالية غربية على ساحل طبرق غدًا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة اليوم على الساحل من طرابلس إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويصل غدًا إلى 3.50 متر على ساحل مصراتة.
- البحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة اليوم، تثير الأتربة أحيانًا.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على ساحل شحات، وتكون غربية على ساحل بنغازي، سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويتراوح غدًا بين 3.50 و4.50 متر على ساحلي بنغازي وشحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب غدًا على ساحلي بنغازي وشحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب الأتربة.

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