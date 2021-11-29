«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية اليوم على ساحلي شحات ودرنة، وشمالية غربية على ساحل طبرق غدًا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة اليوم على الساحل من طرابلس إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويصل غدًا إلى 3.50 متر على ساحل مصراتة.

- البحر خفيف الموج على ساحل زوارة، ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على باقي الساحل.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة اليوم، تثير الأتربة أحيانًا.