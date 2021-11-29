ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:50 مساء
عدد من المشاركين في ورشة عمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 27 نوفمبر 2021، (بلدية جالو)

استضافت طرابلس، ورشة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول دعم المجالس البلدية المنتخبة حديثًا في ليبيا.

وشارك عميد المجلس البلدي، جالو عبدالباسط بازاما، في الورشة، رفقة ممثلين عن بلديات «سوق الجمعة وسواني بني آدم وأوجلة واجخرة»، حسب بيان بلدية جالو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوجّه بازاما بسؤال إلى مفوض متعاون مع البرنامج الأممي مصطفى شنبش بخصوص مطالبات واحتياجات جالو، التي خاطب البرنامج بها سابقا، ليجيبه بأن البرنامج جلب سيارة إسعاف وأخرى للصرف الصحي من أجل البلدية، وهي الآن في ميناء مصراتة، وبصدد توريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لها.

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