إبرام 550 اتفاقية خلال معرض «صنع في ليبيا»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:24 مساء
إحدى فعاليات معرض صنع في ليبيا بتونس، 25 نوفمبر 2021، (وزارة الصناعة)

كشف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة، علي نصير، إبرام أكثر من 550 اتفاقية صناعية مشتركة خلال معرض «صُنع في ليبيا»، الذي عُقد في تونس الفترة الماضية، مشيرًا إلى عقد اتفاقات شراكة بين نحو 50 مؤسسة خاصة للاستثمار والتسويق خلال المعرض.

وأوضح نصير، في ندوة اختتام المعرض، أن الاتفاقيات لمشروعات، منها المؤكد وأخرى في طور الدراسة، وتأتي جميعها لفتح آفاق التبادل والتعاون في عدة مجالات بين تونس وليبيا، والعمل سويًا لدخول الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة، وذلك عبر مؤسسات ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، وفق ما نقلة «راديو موزاييك» التونسي أمس الأحد.

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وأحال المعرض، في ختام فعاليته، 13 توصية اقتصادية إلى اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، التي ستنعقد قريبًا.

ومن أبرز التوصيات، إدراج «صُنع في ليبيا» ضمن المعارض الدورية التي تنظم سنويًا، وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة الفنية في مجال الصناعة والمجالات ذات العلاقة كالمواصفات والمعايير والجودة، وتنظيم معارض دورية»، واستكمال تهيئة المنفذين الحدوديين مشهد صالح والعسة لتسهيل عبور المسافرين والبضائع بشكل سلس ودون عوائق.

وعلى مدى خمسة أيام عُقدت فعاليات التظاهرة الاقتصادية بمشاركة نحو 150 مؤسسة ليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين من البلدين. وكان الهدف منها تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز ودعم الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والاندماج والتعاون المشترك لدفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات بكلا البلدين.

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