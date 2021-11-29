ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار مسجلًا 4.60 مقابل 4.59 دينار الذي سجله أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار، لكن اليورو تراجع قرشين اثنين مسجلًا 5.18 مقابل 5.20 دينار أمس. وانخفض سعر الليرة التركية عند 0.36 مقابل 0.37 دينار بفارق قرش واحد، فيما استقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.58 مقابل 1.59 دينار ليبي، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.