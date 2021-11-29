الأرصاد: استمرار تقلب الطقس على غالب مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 10:20 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 29 نوفمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تقلب الطقس، اليوم الإثنين، على غالب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: مغيمة على غالب المناطق.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا تصل سرعتها إلى (60) كم/س خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات–مرادة
حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 32 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا غدًا، ويكون ملحوظ يوم الأربعاء على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا.

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