ضبط فردين في تشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل في بنغازي

متهمان بسرقة منازل في بنغازي، 29 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي فردين في تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل.

تعود بداية الواقعة إلى تكليف أعضاء مجموعة التحريات العامة بالقسم بجمع المعلومات والتحري عن سيارتين تستخدمهما العصابة في عمليات السرقة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وعقب جمع المعلومات، جرى تحديد مكان السيارتين، وإيقاف شخصين يقودانهما، حيث اعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب عدة وقائع سرقة من المواطنين رفقة شخصين آخرين.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية معهما، ثم أُحيلا إلى النيابة العامة، وما زال البحث جارٍ عن الشخصين الآخرين.