أبوجناح يعد بتسييل جزء من المخصصات المالية لمؤسسة النفط

جانب من لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وعد بالتدخل العاجل لتذليل الصعاب بتسييل الأموال اللازمة للقطاع وبالأخص الباب الثاني (التشغيل) لأهميته القصوى لاستمرارية عمليات الإنتاج.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، برفقة وزير الشباب فتح الله الزني، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز والمتمثلة في تأخر تخصيص الميزانيات المالية للمؤسسة وشركاتها؛ للإيفاء بالتزامات التموين والإعاشة والنقل والخدمات الحيوية ولتطوير وصيانة مرافق القطاع المختلفة لاستمرار عمليات الإنتاج وزيادته كونه الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني.

جانب من لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح (صفحة المؤسسة على فيسبوك)