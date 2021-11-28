عبدالله عثمان: تأجيل الانتخابات «مغامرة خطيرة».. وكل طرف يريد إقصاء الآخر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 11:45 مساء
عبدالله عثمان خلال ندوة لـ«الوسط tv»، الأحد 28 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان أن تأجيل الانتخابات الليبية «مغامرة كبيرة»، باعتبارها تحمل مخاطر ولن تؤدي إلى استقرار البلاد لسنوات طويلة، لكنه أشار إلى أن المعضلة تكمن في أن كل طرف يريد إقصاء الآخر.

جاء ذلك في ندوة «عين على الانتخابات»، عبر قناة «الوسط» (WTV)، بعنوان «سباق الرئاسة.. بين الطعون وهلامية القانون»، إذ أشار عثمان إلى دور العامل الدولي في تسيير المشهد الليبي، بقوله: «الكفة الأعلى اليوم في ليبيا للعامل الدولي».

- شمام: ثلاث عائلات تتنافس لحكم ليبيا.. والانتخابات «أفضل الشرور»

لكنه دعا إلى استغلال «التوافق الدولي الهش» حاليًا والدفع لإجراء الانتخابات، باعتبار أن المخاطر عدم إجرائها أكبر، متابعًا: «سواء كان واقعيًا أو غير واقعي ليس أمامنا غير الذهاب للقضاء»، رغم اعترافه بأن القضاء مثل كل المؤسسات الليبية «تعرض للتشويه».

وأردف: «بعد فشل ملتقى الحوار الوطني في التوصل إلى قاعدة دستورية، لم يكن حل إلا الذهاب إلى المؤسسات التي هي جزء من الشرعية، ومنها مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية». وفيما يتعلق بالطعون المقدمة ضد المرشحين، قال إن «القانون في ليبيا تابع للسياسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
اختفاء والد مرشحة للانتخابات البرلمانية في أجدابيا
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك ...
رياضة عالمية
فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال
رياضة عالمية
الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية
سيارات
مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية
اقتصاد
بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات ...
ليبيا
كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تطلق خدمة «روبوتاكسي» في شوارع بكين