«لجنة مجابهة كورونا» تصدر خمس توصيات بشأن المتحور «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 10:03 مساء
اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق, 29 ديسمبر 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أصدرت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، خمس توصيات بشأن المتحور «أوميكرون» الذي بدأ الانتشار في بعض دول العالم.

جاء ذلك في ختام اجتماع عُقِد، اليوم الأحد، بين اللجنة وبعض الإدارات الفنية بالمركز وبرئاسة مدير عام المركز، وفق بيان نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

سفر المواطنين وقدومهم من مناطق المتحور «أوميكرون»
وأوصت اللجنة المواطنين الليبيين بعدم السفر إلى البلدان التي ظهر فيها فيروس کورونا المتحور «أوميكرون»؛ تجنبًا لإصابتهم بالعدوى، بالإضافة إلى خضوع المسافرين القادمين من البلدان التي ظهر بها المتحور لإجراء تحليل (PCR) تكون نتيجته سالبة قبل (48) ساعة والحجر المنزلي لمدة عشرة أيام، على أقل تقدير، عند دخولهم البلد وعدم مخالطتهم الناس والأهل خلال مدة الحجر.

قدوم الأجانب
كما أوصت اللجنة بإجراء تحليل (PCR) للحالات المشتبه بها القادمة من السفر، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون»، بالإضافة إلى عدم دخول الأجانب القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد إلا بعد إثبات ما يفيد الحجز الفندقي «حجر صحي» لمدة عشرة أيام على نفقته الخاصة وإجراء تحليل (PCR) تكون نتيجته سالبة قبل المغادرة.

كما أوصت مكتب الرقابة الصحية الدولية بإعداد تحديث أسبوعي عن البلدان التي ظهر بها فيروس كورونا المتحور «أوميكرون»، والإجراءات التي يجب اتخاذها بالمنافذ.

«سينوفارم» و«أوميكرون»
وفي وقت سابق اليوم، قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن اللقاح المتوفر حاليًا هو «سينوفارم» الصيني، وهو الأفضل حاليًا بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون».

وأوضح سميو في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن «أوميكرون» ظهر في نوفمبر الجاري في جنوب أفريقيا ومصر وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها، وما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تُسجل حتى الآن وفيات بسببه.

وأكد سميو أن سُبل الوقاية من «أوميكرون» هي ذاتها، وتشمل التباعد والتزام سُبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

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