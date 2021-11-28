تسجيل حالة وفاة جراء «كورونا» بمركز العزل الصحي في سرت

إحدى غرف مركز العزل الصحي في سرت. (الإنترنت)

أعلن مدير مركز العزل الصحي في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، اليو الأحد، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية كانت تتلقى العلاج بالمركز.

وأضاف الأحول أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون الرعاية الطبية بمركز العزل الصحي في سرت حاليًا 5 حالات من بينهم رجلان وثلاث نساء تحت الأكسجين والمتابعة من قبل الطاقم الطبي بالمركز.

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وأكد الأحول تواجد جميع العناصر الطبية والمساعدة والمشرفين والموظفين الإداريين بالمركز حسب الجدول المعد لهم سلفًا تحت إشراف إدارة المركز.

كما أكد مدير مركز العزل الصحي في سرت أن منظومة الأكسجين بالمركز «تعمل بشكل جيد»، مشيرًا إلى أن شحنات الأكسجين تصل تباعًا من مدينة مصراتة عن طريق «سيارات الأجرة».