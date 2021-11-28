اختفاء والد مرشحة للانتخابات البرلمانية في أجدابيا

عبدالوهاب حسني الغرياني والد المرشحة للانتخابات البرلمانية في أجدابيا أماني الغرياني. (الإنترنت)

أعلنت عائلة المرشحة البرلمانية أماني الغرياني، اختفاء والدها عبدالوهاب حسني الغرياني في ظروف غامضة بمدينة أجدابيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، ولم يُعلِم ذويه عن وجهته أو أسباب اختفائه.

وبيَّن ذوو الغرياني في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن والدهم البالغ من العمر 64 عامًا، خرج صباح يوم الثلاثاء الماضي كالمعتاد إلى عمله لكنه لم يعد إلى المنزل حتى هذا اليوم، مؤكدين أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالمدينة عن اختفائه.

وأوضحت العائلة، أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من والدهم عقب اختفائه بأيام قليلة بواسطة «رقم غريب طالب من خلاله المتصل العائلة عدم نشر أي شيء عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية ثم أُغلق الهاتف دون أن يحدد مكان تواجده أو الجهة التي قامت بالقبض عليه، لكن العائلة أصرت على إيصال صوتها للجهات الإعلامية حتى تعلم حقيقة الأمر الذى أدى إلى القبض عليه واختفائه بهذه الطريقة» وفق المصدر.