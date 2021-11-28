اتفاق بين مازن ونظيره الجزائري على فتح معبر الدبداب وتدريب الشرطة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 28 نوفمبر 2021, 06:19 مساء
وزير الداخلية اللواء خالد مازن خلال زيارته للجزائر. الأحد 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

كشف وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، عن اتفاق مع نظيره بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، على فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا وتنظيم دورات تدريبية في مجال الشرطة والحماية المدنية.

وبدأ وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اليوم الأحد، زيارة رسمية تدوم يومًا واحدًا إلى الجزائر العاصمة بدعوة من نظيره كمال بلجود وفق ما أوضحت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها.

وكشف اللواء خالد مازن في تصريح للصحفيين تنصيب لجان تقنية بين الوزارتين ستقوم بدراسة عدة نقاط من بينها تدريب عناصر الشرطة ومراعاة مصالح رعايا البلدين، إلى جانب مناقشة إعادة فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة للسلع الليبية أو الجزائرية، للمساهمة في الحد من غلاء أسعار السلع خاصة في جنوب ليبيا.

- مدير الجمارك الجزائرية يشرف على ترتيبات فتح معبر حدودي مع ليبيا
- وفد وزاري جزائري يعاين الترتيبات الأخيرة قبل فتح معبر الدبداب
- «تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا

ودون أن يكشف عن موعد دقيق لفتح الحدود، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، إن لقاءه بنظيره الليبي شكَّل فرصة للحديث عن التنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات؛ حيث اتفقا على «فتح المعبر الحدودي الدبداب (مع غدامس) ودعم التنسيق فيما يتعلق بالتكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية»، مشيرًا إلى «استمرار العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين مستقبلًا خدمة للشعبين والبلدين الذين تربطهما علاقة أخوية وتاريخ مشترك».

وقام بلجود رفقة اللواء خالد مازن بزيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالجزائر العاصمة؛ حيث اطلع وزير الداخلية الليبي على مختلف الدوائر المشكلة للمخبر منها دائرة تحليل البصمات الوراثية والمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية.

من جهته، أبدى المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد بن الشيخ الاستعداد الكامل لتقديم الدعم المناسب للشرطة الليبية بمختلف المجالات التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الشرطة العلمية وتقنيات التحري الجنائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف مباراة بنفيكا وبلينيش في الدوري البرتغالي بعد نفاد عدد اللاعبين وسط شكوك ...
رياضة عالمية
فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال
رياضة عالمية
الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية
سيارات
مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية
اقتصاد
بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات ...
ليبيا
كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تلف دينامو السيارة