موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على طريق بني وليد - طرابلس

الغبار يغطي طرق بني وليد - طرابلس. الأحد 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

شهدت مدينة بني وليد، اليوم الأحد، موجة غبار كثيف تسبَّبت في حجب الرؤية، وأربكت حركة السير على الطرق السريعة وخاصة الطريق الواصل بين بني وليد وطرابلس.

ونشر عدد من المواطنين صورًا أظهرت غبارًا كثيفًا غطى المنطقة، مع استمرار الحركة في بعض الطرق الفرعية رغم صعوبة القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.

- «الأرصاد» يحذر من استمرار التقلبات الجوية على غالبية مناطق شمال ليبيا

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تؤثر على مناطق شمال ليبيا برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية أحيانًا تصل سرعتها إلى (60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار وتسبَّب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على المناطق الممتدة من (الخمس إلى سرت) – بني وليد – القريات – أبونجيم – الجفرة – مناطق الخليج – سهل بنغازي – الجبل الأخضر.

الغبار يغطي طرق بني وليد - طرابلس. الأحد 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)