سفيرا ليبيا لدى روسيا والأردن يؤديان اليمين القانونية أمام المنفي

المنفي يسلم السفير عبدالباسط البدري أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى الأردن. (المجلس الرئاسي)

أدى سفيرا ليبيا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، أحمد المغراوي، والمملكة الأردنية الهاشمية، عبدالباسط البدري، صباح اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة طرابلس استعدادًا لمغادرتهما إلى موسكو وعمان لمباشرة مهامها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد للسفيرين، خلال مراسم أدائهما اليمين، أن مهمة تمثيلهما لليبيا في الخارج «ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدولتين الموفدين لهما، متمنيًا لهما التوفيق في المهمة المكلفين بها».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السفيرين أحمد المغراوي وعبدالباسط البدري تعهدا بدورهما، أمام المنفي بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدولتين الموفدين إليها.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أدى 7 سفراء جدد موفدون للعمل في الخارج لدى كل من تركيا، الاتحاد القمري، الأرجنتين، البرتغال، اليونان، بنين، ومندوب ليبيا لدى اليونيسكو، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وأكد المنفي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج «ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها»، متمنيًا لهم التوفيق في المهمة المكلفين بها.

المنفي والسفير أحمد المغراوي سفير ليبيا الجديد لدى روسيا. (المجلس الرئاسي)