كوبيش يجدد للمنفي دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

المنفي خلال لقاء مع المبعوث الأممي يان كوبيش, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جدد المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي «يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام».

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد المنفي أن المجلس يعمل جاهدًا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، «عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزیھة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».

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وأشاد كوبيش، بدور المنفي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تقدّم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب في الدولة والمجتمع، بحسب نص البيان.

فيما أكد المنفي أن الشباب «هم رھان الحاضر وأمل المستقبل، وقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة، وعادلة، ودیمقراطیة، بروح الشباب وحماسھم»، مضيفًا: «عليهم تنظيم صفوفهم للتعبير عن إرادتهم وإمكاناتهم، للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام».

المنفي خلال لقاء مع المبعوث الأممي يان كوبيش, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال لقاء مع المبعوث الأممي يان كوبيش, 28 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)