الحبري يعتمد مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2022-2032)

تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي, (صفحة المصرف على فيسبوك)

اعتمد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، مسوًّدة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2022-2032).

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، في بيان اليوم، أن الاستراتيجية ستطلق في حفل بمدينة بنغازي، بدعوة لكل القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والحكومة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ومؤسسات المجتمع والنشطاء والقطاع الخاص.

وتابع المصرف، أن إطلاق الاستراتيجية ضمن «مواكبة التطورات المصرفية والمعايير الدولية والأعمال والمهام المناط بها المصرف»، التي شملت أيضًا مجموعة مشاريع لفريق عمل وحدة الاستقرار المالي والمركز الليبي للتثقيف المالي واللجنة التوجيهية والتحضيرية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا.

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وبحسب البيان، اعتمد الحبري أيضًا البرنامج الوطني للتعليم والتثقيف المالي في ليبيا، وتقرير الاستقرار المالي 2018 الذي يتكون من ثمانية فصول وملحق تتمثل في التطورات الاقتصادية والعالمية والمحلية وتطورات القطاع المصرفي وتطورات المالية العامة والشمول المالي في ليبيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، واختبارات التحمل للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع التأمين في ليبيا وملحق تطور إصدار العملة المحلية الليبية (1943-2017).

كما اعتمد دراسة بعنوان «أثر جائحة كورونا على مؤشر أسعار المستهلك CPI بمنطقتي بنغازي والجبل الأخضر)، بالتعاون مع جامعة عمر المختار، التي تتكون من 80 صفحة مقسمة على خمسة فصول.