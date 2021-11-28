أكثر من مليونين و245 ألف مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 01:38 مساء
بطاقة ناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، أن أعداد البطاقات الانتخابية التي جرى تسليمها للمواطنين حتى يوم أمس السبت بلغت مليونين و245 ألفًا و131 مواطنًا ومواطنة. 

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم بلغوا مليونًا و328 ألفًا و257 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي أعداد الإناث 916 ألفًا و874 مواطنة.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري بدأ توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، تمديد فترة تسلم بطاقة الناخب، إلى الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، بدلًا عن اليوم الأحد. نظرًا للإقبال المتزايد على تسلم البطاقة من قبل الناخبين، الذي تجاوز مليوني بطاقة و«تقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع»، حسب المفوضية.

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