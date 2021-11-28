ضبط 1800 لتر بنزين في صرمان قبل تهريبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 01:33 مساء
ضبط سيارة تحمل أجولة بنزين قبل تهريبها, (مصلحة الجمارك)

تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات صرمان، من ضبط سيارة تحمل لوحات ليبية، وعلى متنها 1800 لتر بنزين، قبل تهريبها.

وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان اليوم، أن السيارة التي ضبطت الإثنين الماضي، كان على متنها نحو 90 جالون بنزين بسعة إجمالية 1800 لتر.

وبحسب البيان، ضبط المهربون وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق.

- إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر عبر منفذ رأس اجدير

وفي 19 نوفمبر الحالي، أحبطت جمارك ميناء طرابلس البحري، محاولة تهريب نحو 1.7 مليون قرص مخدر مرحلة عبر منفذ رأس إجدير.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك الليبية، تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، بالتعاون مع أعضاء وحدة مكافحة التهريب والمخدرات بالميناء، من إحباط محاولة إدخال شحنة حبوب مخدرة مرحَّلة عبر منفذ رأس اجدير، لإتمام الإجراءات، وبمعلومة مسبقة.

ضبط سيارة تحمل أجولة بنزين قبل تهريبها, (مصلحة الجمارك)
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