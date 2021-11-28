الدبيبة يحضر صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء في طرابلس

صلاة الاستسقاء في ميدان الشهداء بطرابلس, 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أُقيمت اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء في طرابلس، التي حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة.

كما حضر الصلاة، عدد من وزراء الحكومة، منهم وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

- حكومة الوحدة الوطنية تدعو المواطنين لصلاة استسقاء في ميدان الشهداء

وأمس السبت، دعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المواطنين إلى الخروج اليوم للمشاركة في صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء في طرابلس، مؤكدة أن الدعوة جاءت «نظرًا لتأخر المطر وتأسيًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحادية عشرة صباحًا، (..) وذلك لطلب الغوث والرحمة من الله».

كما دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى حضور صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء.

صلاة الاستسقاء في ميدان الشهداء بطرابلس, 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

صلاة الاستسقاء في ميدان الشهداء بطرابلس, 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

صلاة الاستسقاء في ميدان الشهداء بطرابلس, 28 نوفمبر 2021. (الإنترنت)