«الأحوال المدنية» تسمح بتسجيل الأسماء الأمازيغية شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الإسلامية

رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة محمد بالتمر. (بوابة الوسط)

أذنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، لمديري الفروع؛ في خطاب رسمي، بالسماح لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد؛ بشرط ألا تتعارض تلك الأسماء مع التشريعات الإسلامية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأوضح رئيس المصلحة محمد بالتمر، في تصريح لـ(وال)، أن من حق المكونات الليبية تسمية أبنائها بأسماء تُعبر عن تاريخها وثقافتها، على ألا يتعارض مدلول الاسم مع الشريعة الإسلامية التي تربط المجتمع الليبي ككل. وأشار بالتمر إلى أن المكونات الليبية من الأمازيغ والتبو والطوارق، كانت الدولة الليبية في السنوات السابقة، تفرض عليهم تسجيل أسماء أبنائهم بأسماء عربية فقط.

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ونص كتاب رئيس المصلحة على أنه «بالإشارة إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (18960) المؤرخ في 20/11/2021، والمشار فيه إلى زيارة السيد رئيس الوزراء إلى مدينة زوارة، وبالإشارة إلى كتاب رئيس المصلحة رقم (13.3/254) المؤرخ في 7/10/2021 بشأن ضبط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية، وعطفًا على تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بإلغاء كتابنا سالف الذكر والسماح لمدن الأمازيغ بتسجيل مواليدهم دون أي قيد بشرط ألا يتعارض مع التشريعات الإسلامية».

وفي 20 نوفمبر، وخلال زيارة إلى بلدية زوارة، قال الدبيبة إنه سيُصدر تعليمات لوزارة التعليم بتسهيل كل السبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا. وأضاف إن «الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية».