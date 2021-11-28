تباين أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:34 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار على نحو طفيف مسجلًا 4.59 دينار، مقابل 4.61 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وكذلك الجنيه الاسترليني الذي خسر ثلاثة قروش ليسجل 6.13 دينار مقابل 6.16 دينار، لكن اليورو صعد ثلاثة قروش ليسجل 5.20 دينار من 5.17 دينار أول من أمس.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.37 دينار، وانخفض اليوان الصيني عند 0.71 دينار، مقابل 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد ثبت سعر الدينار التونسي عند 1.59 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما تراجع الريال السعودي عند 1.22 دينار، مقابل 1.23 دينار أول من أمس.

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