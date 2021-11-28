«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:03 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة على معظم الساحل الغربي.

وتوقع المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، هبوب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الساحل الشرقي، سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع الموج ليصل إلى ما بين 3.00 و3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة.
رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وجنوبية غربية إلى غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و30 عقدة وتصل إلى 35 عقدة من مساء اليوم، وصباح الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل مساء اليوم ويوم الغد إلى 3.00 أمتار على ساحل مصراتة.
البحر خفيف الموج اليوم على ساحل زوارة، ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب من مساء اليوم، على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة ومتوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة أحيانًا.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى قليلة السحب.
رياح جنوبية شرقية، إلى قبلي بوجه عام تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، على ساحل شحات وغربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و30 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 35 عقدة على ساحل شحات.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا يوم الغد على ساحل شحات ودرنة.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، وتكون الرؤية متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

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