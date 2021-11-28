المفوضية: مراقبة بعض المواطنين العملية الانتخابية دون صفة قانونية «خرق للقانون»

السايح متحدثا خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الوطنية»، الخميس 11 نوفمبر 2021. (أرشيفية: بث مباشر)

قالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إن «ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال؛ يعد خرقًا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة».

جاء ذلك عقب تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لواقعة اعتداء بالضرب على عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا، محمود عبدالعزيز من قبل عناصر أمنية في بلدية أبوسليم بعد أنباء عن كشفه لـ«عدد من المخالفات بشأن تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين».

وذكر بيان المفوضية، الصادر الأحد، أن «القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفًا لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021، التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية».

اقرأ ايضا: مجلس الدولة يتحدث عن «تزوير ممنهج» في تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين

وأضاف البيان: «إن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء مزيد الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكِّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية»، مشيرًا إلى أن «التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء، وإن حدثت، فهي لا تمثل نسبة تذكرامام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون».

ويوم السبت، قال المجلس الأعلى للدولة إنه يتابع بـ«قلق شديد» الأخبار المتواترة عن «المخالفات المسجلة فيما يخص تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين»، واعتبرها «عمليات تزوير ممنهجة»، محملًا مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية كاملة عن هذه الحوادث.

واستنكر المجلس في بيان، «الاعتداء» على عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا، محمود عبدالعزيز، متهمًا عناصر وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين أحد المراكز الانتخابية بالوقوف وراءه. ودعا البيان وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق بشأن «حالات الاعتداء الموثقة ومحاسبة مرتكبيها»، وأكد متابعة مجلس الدولة «هذه الحوادث لضمان عدم تكرارها».