قوة أمنية تفاجئ مدرسة بجنزور مع محاولة «فصل الأولاد عن البنات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 10:35 صباحا
قوة أمنية في مدرسة اليرموك الابتدائية الإعدادية بجنزور لفصل البنين عن البنات, (الإنترنت)

فوجئ طلبة وطالبات «مدرسة اليرموك الابتدائية الإعدادية» بجنزور، صباح اليوم الأحد، بوجود قوة أمنية بالمدرسة، وبإجراء لم يبلغوا به مسبقًا لفصل الطلبة الأولاد، عن الطلبة البنات، بنقل الأخيرات إلى مدرسة أخرى تسمى «مدرسة الخطابي»، ما أثار احتجاج طلبة المدرسة، وعدد من أولياء الأمور على هذا الإجراء المفاجئ، الذين قرر بعضهم الاعتصام مع بناتهم في المدرسة.

وأكد ولي أمر أحد الطلبة في اتصال بـ«بوابة الوسط»، أن هذا الإجراء كان مفاجئًا، إذ ذهب لإيصال ابنه كعادته إلى المدرسة، ففوجئ بوجود قوة أمنية يرافقها أشخاص مدنيون، وحالة من الهرج داخل المدرسة، مضيفًا أنه علم من إدارة المدرسة أنها لم تبلغ رسميًّا بقرار الفصل من الجهات المختصة بقطاع التعليم.

واشتكى ولي الأمر من الطريقة التي جرى بها تطبيق القرار «مجهول المصدر»، وفق قوله، من خلال إقحام قوة أمنية لإجبار المدرسة على تنفيذ قرار الفصل.

وقال إنه وفق هذا الإجراء سيتم نقل الطالبات إلى مدرسة «الخطابي» المختلطة أيضًا، فيما سينقل الطلبة الذكور من هناك إلى مدرسة «اليرموك»، لتصبح الأخيرة خاصة بالأولاد، والأولى خاصة بالبنات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مراقب التربية والتعليم في جنزور، عاشور عبد الجليل، إن المراقبة عقدت اجتماعًا مع مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي في جنزور، لمناقشة تنفيذ عملية الفصل بين البنين والبنات، حسب تسجيل مصور، وأشار إلى «ترحيب الجميع بالفكرة»، مؤكدًا تنفيذ آلية فصل الذكور عن الإناث في العام الدراسي 2021 - 2022، «خاصة في مجتمع المؤسسات التعليمية الذي يعج بالازدحام والاكتظاظ بين الذكور والإناث».

قوة أمنية في مدرسة اليرموك الابتدائية الإعدادية بجنزور لفصل البنين عن البنات, (الإنترنت)
قوة أمنية في مدرسة اليرموك الابتدائية الإعدادية بجنزور لفصل البنين عن البنات, (الإنترنت)
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