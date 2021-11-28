تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 10:42 صباحا
موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، تسجيل حالة وفاة بالفيروس السبت.

وقالت اللجنة، في بيان أمس، إن مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام سجل وفاة حالة جديدة بفيروس «كورونا»، لسيدة من مدينة أوجلة.

والسبت، حذر التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي غطى الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات بدرجة تدعو إلى «القلق».

- «مكافحة الأمراض» يحذر من ارتفاع مؤشر وفيات «كورونا»

وقال التقرير، إن استمرار الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات، التي بلغت 1.55% خلال الأسبوع، رغم استقرار عدد الوفيات يعكس «خللًا في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات».

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