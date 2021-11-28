«الأرصاد» يحذر من استمرار التقلبات الجوية على غالبية مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 09:47 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية على غالبية مناطق شمال ليبيا.

وتوقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم، أن تكون الرياح نشطة إلى قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، وتشمل باقي المناطق يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة  – جبل نفوسة
حالة السماء: مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية أحيانًا، خاصة على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت، وبعض مناطق الدواخل تصل سرعتها إلى (60) كيلومترًا/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وقد تتجاوز اليوم 30 درجة مئوية، على مصراتة وسرت، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء هذا اليوم على جميع المناطق.

 الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: مغطاة جزئيًّا بالسحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قويةن مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

 الجفرة  – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: مغطاة جزئيًّا بالسحب.
الرياح: جنوبية غربية وتتحول إلى شمالية غربية يوم الغد معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، خاصة على غدامس والحمادة، مثيرة للأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على غدامس، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

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