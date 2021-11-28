تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا» (صور)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

جرى تطعيم موظفي حقل الشرارة في منطقة أوباري، السبت، بالجرعة الأولى والثانية المضادة لفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك ضمن حملة تطعيم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتنسيق مع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، وإدارة الخدمات الصحية طرابلس، وفق بيان صادر عن المركز.

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ووفق التقرير الوبائي الصادر عن المركز، والذي غطى الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، فقد شهدت الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس «كورونا»، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، غير أن مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي استقر عند 13% بنهاية الأسبوع.

وحذر التقرير من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات بدرجة تدعو إلى «القلق»، وقال إن استمرار الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات، والتي بلغت 1.55% خلال الأسبوع، رغم استقرار عدد الوفيات يعكس «خللًا في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات».

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)