محاكمة ليبيين ومالطيين بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي

عناصر من الشرطة المالطية. (نيوزبوك)

من المتوقع محاكمة مجموعة من المواطنين الليبيين والمالطيين، مساء السبت، في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، على ما أعلنت الشرطة المالطية دون أن تكشف عن هويتهم.



وأشارت الشرطة في بيان نقله موقع «نيوزبوك»، إلى إلقاء القبض على مجموعة من المواطنين المالطيين والليبيين بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي أجرتها إدارة التحقيقات في الجرائم المالية.



وخلال العملية، صادرت الشرطة سيارتين فاخرتين، ونحو 100 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس ذات ماركات عالمية، ولوحات أرقام سيارات أجنبية، وأجهزة إلكترونية بما في ذلك هواتف محمولة، وذاكرات متنقلة وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة لوحية، وخوادم ووثائق يجرى تحليلها حاليًا، وفق «نيوزبوك».



وأجريت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف وكالات إنفاذ القانون الأجنبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والـ«يوروبول».



ومن المتوقع أن تمثل المجموعة أمام القاضية ناتاشا جاليا سيبيرا، وستوجه لهم اتهامات بغسيل الأموال والتآمر والتهرب الضريبي والقيام بأنشطة مالية غير مرخصة، من بين جرائم أخرى.