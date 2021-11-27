تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 09:49 مساء
من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الجنوب الليبي أمس الجمعة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبر مركز سبها الطبي استقبل أمس 7 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5 منها، فيما تأكدت إصابة حالتين، بنسبة حالات موجبة 28%.

وبحسب البيان، لم تسجل أي حالات شفاء أو وفاة في المركز أمس.

- «مكافحة الأمراض»: انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد «كورونا» وزيارة 102 بلدية

وفي 18 نوفمبر الحالي، اختتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحملة التوعوية المجتمعية حول أهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وأوضح المركز، أن الحملة بدأت في 18 أبريل الماضي، واختُتمت في 18 نوفمبر، مشيرًا إلى زيارة 102 بلدية في كل ربوع البلد ضمن الحملة، من أجل توعية المواطنين والمقيمين بضرورة وأهمية التطعيم.

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