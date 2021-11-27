ملتقى شبابي في سبها يدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها

ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب الليبي، 27 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أصدر ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب الليبي، الذي أقيم بمدينة سبها اليوم السبت، أربع توصيات أهمها التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها.

وانعقد الملتقى اليوم، تحت شعار «دور القيادات الشبابية في صناعة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة»، بالتعاون مع مكتب الثقافة بسبها واستضافة مكتب اتحاد الطلبة بجامعة سبها.

وانتهى الملتقى بالتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، لضمان استقرار البلاد والخروج من المراحل الانتقالية والالتفاف نحو البناء والإعمار.

وشدد على أن القضاء مؤسسة وطنية «غير قابلة للابتزاز أو الرشاوى»، وعلى كل القضاة احترام القانون وتطبيقه وتحملهم المسؤولية التاريخية، وعدم انحيازهم إلى أي من أطراف الصراع.

وثمن الملتقى دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وألا تكون طرفا من أطراف الصراع والعمل وفق القانون دون تحريف.

فيما استنكر أعمال الشغب من كسر وحرق لمراكز الانتخابات ببعض المدن، في «تصرف غير حضاري» ما يساهم في شتات الوطن ويعرقل العملية الانتخابية.

ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب الليبي، 27 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب الليبي، 27 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب الليبي، 27 نوفمبر 2021. (الإنترنت)