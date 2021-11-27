توصيات بتسهيل منح التأشيرة.. اختتام اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة

اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة, (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اختتام اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة، التي عقدت دورتها الأولى في العاصمة المغربية الرباط، يومي 25 و26 نوفمبر الحالي.

وانعقدت اللجنة، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، للمملكة المغربية خلال شهر يونيو الماضي ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة، بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن الجانب الليبي ترأسه في هذه الاجتماعات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد حميمة، فيما ترأس الجانب المغربي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، السفير محمد البصري، فيما شهدت الاجتماعات مناقشة ودراسة عديد المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين، في مختلف المجالات.

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وبحسب البيان، شهدت الاجتماعات التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة القنصلية المغربية-الليبية المشتركة، متضمنًا الاتفاق على تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة، والتأكيد على تفعيل اتفاقات التعاون القضائي ونقل المحكومين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

يذكر أن الوفد الليبي ضم، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مدير إدارة الشؤون القنصلية أبو الفتوح محمد، ووكيلي وزارتي التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية، والمواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر، إضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد وممثلين عن وزارات العدل، والعمل والتأهيل، والثروة البحرية، ورئيس قسم التصديقات بإدارة الشؤون القنصلية .

اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة, (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)

اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة, (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)

اجتماعات اللجنة المغربية-الليبية المشتركة, (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)