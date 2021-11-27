قطع الكهرباء لمدة 3 أيام عن مناطق بزليتن

سرقة أسلاك من أحد أعمدة الكهرباء، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار بعدة مناطق في زليتن ابتداءً من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام؛ وذلك لغرض إعادة ربط دوائر جهد «220 ك.ف» في الخلايا المجددة بمحطة تحويل زليتن جهد «11/30/220 ك.ف».

وأشارت الشركة، في بيان، إلى قطع التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة لتأمين موقع العمل لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

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وتشمل المناطق التي ستفقد التغذية الكهربائية «أزدو، سوق الثلاثاء، الدافنية، وسط المدينة، كادوش، غرب المدينة، شمال المدينة، والمناطق المجاورة للمحطة».

وتخطت ليبيا أكثر من شهر بلا طرح أحمال، منذ أن عادت شركة الكهرباء إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، كما توقع انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر الجاري»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.