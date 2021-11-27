بلدية بنغازي تبحث مع وفد «CCCC» الصينية آليات عودة الشركة لاستكمال المشروعات المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 07:32 مساء
بوجواري، مع وفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة «CCCC», (بلدية بنغازي)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، مع وفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة «CCCC» برئاسة نائب المدير العام للشركة سبل عودة الشركة للعمل في مدينة بنغازي والعمل على استكمال عديد المشاريع المتوقفة.

كما بحث اللقاء الذي حضره الشريك المحلي والمنسق العام للشركة في ليبيا نبيل الطرباقية، إمكانية مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات البنية التحتية المختلفة.

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فيما أشاد الوفد الصيني بمستوى الأمن في مدينة بنغازي، وأبدى استعداده لوضع آلية مشتركة يتم من خلالها البدء الفعلي في تنفيذ أعمال ومشاريع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية، حرص البلدية على التعاون التام من أجل إعادة تفعيل عديد المشاريع في مجالات الإسكان العام والبنية التحتية.

بوجواري، مع وفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة «CCCC», (بلدية بنغازي)
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