مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 06:26 مساء
بطاقة ناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، إلى الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، بدلًا عن غد.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم السبت، أن هذا التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، الذي تجاوز مليوني بطاقة، و«تقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع».

- توزيع أكثر من مليوني بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

ودعا البيان المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم، لـ«اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صندوق الانتخابات
كاريكاتير
«رويترز»: هبوط الليرة التركية يرفع أسعار استيراد الدواء
اقتصاد
بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية
رياضة محلية
الإمارات تعلن تطعيم 100% من سكانها بالجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»
عربى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
ريال مدريد يهدف لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية
رياضة عالمية
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
«ناتو» يحذر روسيا من «دفع الثمن» حال هاجمت أوكرانيا
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
أوروبا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في بلجيكا
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد