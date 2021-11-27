مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب

بطاقة ناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، إلى الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، بدلًا عن غد.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم السبت، أن هذا التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، الذي تجاوز مليوني بطاقة، و«تقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع».

- توزيع أكثر من مليوني بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

ودعا البيان المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم، لـ«اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد».