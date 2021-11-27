حكومة الوحدة الوطنية تدعو المواطنين لصلاة استسقاء في ميدان الشهداء

صلاة في ميدان الشهداء بطرابلس, (أرشيفية : الإنترنت)

دعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المواطنين إلى الخروج جميعا غدا الأحد، للمشاركة في صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء في طرابلس.

وقالت الحكومة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، إن الدعوة جاءت نظرا لتأخر المطر وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحادية عشرة صباحا، (..) وذلك لطلب الغوث والرحمة من الله».

من جانبها دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى لحضور صلاة الاستسقاء بميدان الشهداء.

وتشهد ليبيا ندرة في الأمطار خلال الشتاء الحالي، مقارنة بالأعوام الماضية، وهو دفع الحكومة للدعوة لصلاة الاستسقاء.