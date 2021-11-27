بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يفتتح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني للشباب، الذي ينظمه «منتدى حوار الشباب»، برعاية المجلس، وبحضور رؤساء ومندوبي وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا عبر تطبيق «زوم»، وشباب من مختلف مناطق ليبيا.

وأعرب المنفي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، عن سعادته لوقوفه على منبر المؤتمر الوطني للشباب وسط شباب ليبيا، تحت راية «الوطن الواحد، والأمل الواحد»، لخوض معركة البناء والتنمية، ووضع الوطن والشعب على طريق المستقبل»، مؤكدًا دعم المجلس لشريحة الشباب، ولكل المبادرات الشبابية التي تعنى بالشأن الوطني، ليكونوا عصب العملية السياسية، عبر مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

- المنفي: نعمل جاھدین على إنجاح الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة

وأوضح المنفي أن الشباب الليبي يمتلك من الكفاءة والوعي والوطنية، ما يؤهله للقيام بدور كامل في مختلف المواقع، وكل الاختصاصات، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، والمجال السياسي، ومواقع صنع القرار داخل الدولة.

وأشاد المنفي بالحضور الشبابي وما سبقه من جلسات حوارية في ربوع البلاد، معتبرًا ما دار فيها من نقاش وحوار وبحث عن حلول لتجاوز المشاكل التي تعيشها البلاد، تأكيدًا جديدًا على أن الشباب الليبي رهان الحاضر، وضمان للمستقبل، مضيفًا أنهم أهل لأن يرتقوا أعلى المراتب في الهيئات والمنظمات ومؤسسات الدولة، حتى يدخلوا عليها روح الشباب وحماسهم، ويسهموا في بناء عصر جديد لدولة قوية وعادلة وديمقراطية لكل مواطنيها بلا فروق ولا تمييز، كما أشاد بالمشاركة النسائية، التي «تبشر بتقدم كفاءات نسوية شابة إلى أعلى المراتب في الدولة»، حتى «تسير نهضة هذا الوطن ثابتة برجال ليبيا ونسائها، بكامل حقوقهم وواجباتهم في وطن حر».

وأكد أن المجلس الرئاسي، ومنذ توليه إدارة شؤون البلاد، نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي توج بافتتاح الطريق الساحلي، وتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، التي تهدف لتأسيس مشروع المصالحة في كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لجمع الفرقاء، ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج المجتمعي الليبي.

نعمل لنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

وقال رئيس المجلس الرئاسي: «جميعنا نعمل جاهدين من أجل نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».

وتابع: «نعي جیدًا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة إلى الصراعات القدیمة، التي تعب منھا اللیبیون، وضاعفت من أزماتھم خلال السنوات الماضیة، وھو ما یحتم علینا من منطلق المسؤولیة المحمولة علینا، أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة».

وتمنى المنفي نجاح أعمال المؤتمر، وتحقيق أهدافه كاملة، مضيفًا أنه على ثقة في استكمال المسيرة التي بدأها الشباب، من أجل إعلان قيم السلام والأخوة والمصالحة.

فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي، اعتماد المؤتمر للانعقاد سنويًّا، ليكون إحدى الركائز الرئيسية لمشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز مشاركتهم فيها.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يحضره 1200 شاب من كل مناطق ليبيا، وأكثر من عشرة شخصيات بارزة، جلسات حوارية حول الشباب، ودورهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي لضمان استقرار ليبيا، ومشاركتهم الفاعلة في الانتخابات.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يفتتح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يفتتح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشباب, 27 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)