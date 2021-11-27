مفوضية الانتخابات تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتدريب على «إجراءات عملية الاقتراع»

بعض المشاركين في المرحلة الأولى للتدريب على «إجراءات عملية الاقتراع», (المفوضية العليا للانتخابات)

انطلقت المرحلة الأولى من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع، اليوم السبت، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك بتنظيم وإشراف قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بحضور مدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب السـيد عبدالباسط النفاتي، وفق بيان للمفوضية اليوم.

وأفاد رئيس قسم التدريب، عبد الباسط النفاتي، بأن المرحلة الأولى خاصة بتدريب موظفي الاقتراع لانتخابات رئيس الدولة، «الجولة الأولى»، مشيرًا إلى أن عدد المستهدفين بالتدريب اليوم بلغ 51 من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية.

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ولفت إلى أن الجولات التدريبية المقبلة ستشهد تدريب نحو 40 ألف موظف، مضيفًا أن هذه الدورة تأتي في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.