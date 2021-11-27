استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (أرشيفية: الإنترنت)

استهل سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع على استقرار مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت.

وسجل سعر الدولار 5.07 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.60 دينار الذي سجَّله الأسبوع الماضي، ارتفع سعر اليورو بفارق قرشين مسجلًا 5.57 دينار مقابل 5.55 دينار الخميس.

وحافظت كل من الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.40 دينار و1.75 دينار ليبي على الترتيب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر أيضًا سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 208 دنانير.

