المنفي: نعمل جاھدین على إنجاح الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)



عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن الدعم الكامل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للشباب، السبت، «نعمل جاھدین من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة، الرئاسیة والتشریعیة، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة»



وأضاف المنفي، «نعي جیّدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة - لا قدّر ﷲ - إلى الصراعات القدیمة التي تعب منھا اللیبیون، وضاعفت من أزماتھم خلال السنوات الماضیة، وھو ما یحتّم علینا اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربّع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة».



مشروع المصالحة الوطنية

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن دعمه «كل المبادرات الشبابية، التي تُعنى بالشأن الوطني، ومنها مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي».

من جهة أخرى، تحدث المنفي عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، قائلا إنه «يهدف لجمع الفرقاء ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج المجتمعي الليبي»، وقال إن هذا المشروع «لن يُكتب له النجاح، دون مشاركة الشباب، وإشراكهم في رسم السياسة العامة للدولة، ويجب أن يكون لهم دور فاعل في هذه المرحلة المفصلية، من تاريخ الأمة الليبية».

وأشار إلى أن «المجلس نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي توج بافتتاح الطريق الساحلي».