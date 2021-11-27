الدبيبة يشارك في المنتدى المتوسطي الشهر المقبل

الدبيبة خلال إلقائه كلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري الثامن للحكومة، 17 نوفمبر 2021، (أرشيفية: حكومتنا)

يشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في المنتدى المتوسطي في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الوكالة إن المنتدى المتوسطي، وهو الحوار الذي انطلق في 2015 بهدف طموح يسعى لإنهاء الفوضى في منطقة المتوسط الاستراتيجية لإيطاليا واقتراح أجندة إيجابية، عاد إلى روما.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء وممثلين عن كبرى المنظمات الدولية وأكاديميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى علماء وخبراء من جميع أنحاء العالم. ووفقًا للوكالة، سيشارك في المنتدى وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي، وكما يشارك وزراء خارجية لبنان عبدالله بوحبيب واليمن أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.

بوريل في المنتدى

ومن الجانب الأوروبي، يشارك في المنتدى كل من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار، وجدعون ساعر، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في إسرائيل، وإيفاريست بارتولو، وزير خارجية جمهورية مالطا، أوجوستو سانتوس سيلفا وزير خارجية البرتغال. أنزي لوجار، وزير خارجية سلوفينيا؛ جوردان جريليتش- رادمان، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في كرواتيا.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر في حضور ماريو دراغي، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ولويغي دي مايو ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجيامبيرو ماسولو، رئيس المعهد الدولي. دراسات السياسة (Ispi)، على أن يختتم الوزير لويغي دي مايو المنتدى المتوسطي يوم السبت 4 ديسمبر.

أهداف حوارات المتوسط

وتهدف حوارات منتدى المتوسط 2021، في عصر الوباء والانتقال السياسي والاقتصادي، إلى تطوير «أجندة إيجابية» لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بدءًا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات. وتتطرق إلى عدد من القضايا الاستراتيجية من بينها التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لإدارة تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والإجراءات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، المشاكل المعقدة التي تطرحها حالة الطوارئ المناخية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

وسيتيح المنتدى فرصة لمناقشة كيفية الاستجابة بشروط تعاونية للحاجة الواسعة للأمن، في منطقة معقدة ومفصلية، بما ينعكس على مستقبل الشراكة الأورومتوسطية ودور حلف شمال الأطلسي واستراتيجيات منطقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.