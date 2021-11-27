الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 12:51 مساء
نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية (اليوم السبت 27 نوفمبر 2021).

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة على معظم الساحل الغربي. 

وتكون جنوبية شرقية إلى قبلية يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة أحيانًا.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب نهار اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.
• السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على أقصى الساحل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
• رياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول صباح غد إلى شمالية غربية على زوارة وطرابلس، وإلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سـرعتها بـين 5 و20 عقدة، وتتراوح بين 25 و30 عقدة نهار اليوم على طول الساحل.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25–1.25 متر، ويصل نهار اليوم إلى 2.00 على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية متوسطة بسبب الأتربة المثارة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح جنوبية شرقية إلى قبلية بوجه عام بينما تكون جنوبية غربية اليوم على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل بين 25-30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و23 درجة مئوية.

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